Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в РФ снизились на 22,2%

По данным экспертов, налоговые поступления от малого и среднего бизнеса (МСП) в I квартале 2026 года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом другие категории налоговых поступлений показали рост: НДС увеличился на 10,3%, налог на прибыль — на 1,9%, сборы от НДФЛ — на 15,2%, налог на имущество — на 3,9%. Поступления от режима автоУСН выросли почти в 50 раз и составили 41,9 млрд рублей. Доходы федерального бюджета за I квартал оказались на 8,2% ниже уровня прошлого года и составили 8,3 трлн рублей, а расходы увеличились на 17% и достигли 12,9 трлн рублей. Дефицит бюджета составил 4,5 трлн рублей при годовом плане в 3,8 трлн рублей.

Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в РФ снизились на 22,2%. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным экспертов, налоговые поступления от малого и среднего бизнеса (МСП) в I квартале 2026 года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом другие категории налоговых поступлений показали рост: НДС увеличился на 10,3%, налог на прибыль — на 1,9%, сборы от НДФЛ — на 15,2%, налог на имущество — на 3,9%.

Поступления от режима автоУСН выросли почти в 50 раз и составили 41,9 млрд рублей. Доходы федерального бюджета за I квартал оказались на 8,2% ниже уровня прошлого года и составили 8,3 трлн рублей, а расходы увеличились на 17% и достигли 12,9 трлн рублей.

Дефицит бюджета составил 4,5 трлн рублей при годовом плане в 3,8 трлн рублей.