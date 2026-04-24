По данным ученых, вспышка стала сильнейшей почти за 2,5 месяца. Предыдущая вспышка уровня X4,2 наблюдалась 4 февраля и входила в исключительно мощную серию солнечных событий (самую сильную в XXI веке). Вспышка, произошедшая в 04:07 по Москве и сопровождалась крупным выбросом плазмы. Однако, из-за смещения эпицентра к краю диска солнечное вещество ушло вбок от Земли. Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для нашей планеты.

На Солнце зафиксировали вспышку высшего балла. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

