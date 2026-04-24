Минюст расширил список иностранных агентов
Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
В него вошли:
- актёр и режиссёр Юрий Мамин*;
- режиссёр Юрий Тепляков*;
- активистка Наталья Касимова (Гоголева)*;
- проект «Антиимперский блок народов"*;
- проект «Слова вне себя"*;
- ООО «Яшма"* и ООО «Торговые инвестиции"* — компании принадлежат бизнесмену-иноагенту Алексею Шевцову*.
Все перечисленные распространяли материалы иноагентов и недостоверную информацию о решениях властей РФ. Мамин и Тепляков не живут в России.
* - внесен в список иноагентов.