Минюст расширил список иностранных агентов

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства. В него вошли: актёр и режиссёр Юрий Мамин*; режиссёр Юрий Тепляков*; активистка Наталья Касимова (Гоголева)*; проект «Антиимперский блок народов"*; проект «Слова вне себя"*; ООО «Яшма"* и ООО «Торговые инвестиции"* — компании принадлежат бизнесмену-иноагенту Алексею Шевцову*.