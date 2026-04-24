Лавров: Запад объявил России войну

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — подчеркнул глава МИД.

Запад объявил РФ открытую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций. Об этом 24 апреля сообщают РИА Новости .

По словам Лаврова, для этого в качестве «наконечника» откровенно используются украинские власти и само украинское государство в качестве геополитического тарана.