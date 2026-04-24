EXEED представит сразу четыре новые модели на закрытой премьере в Пекине

EXEED эксклюзивно представит четыре новые модели автомобилей. Среди них — обновленное флагманское кросс-купе с акцентом на динамику EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT Shooting Brake, полноразмерный шестиместный SUV EXEED EXLANTIX EX8 с капитанскими креслами и высокотехнологичный внедорожник EXEED EXLANTIX EX6. Все модели оснащены силовыми установками на новых источниках энергии, выполнены в соответствии с новой дизайнерской концепцией.

Модель RX FL продолжает ДНК производительности семейства RX и демонстрирует последние достижения бренда в сегменте премиальных SUV благодаря полностью обновленному дизайну.

EXEED EXLANTIX ES GT — первый Shooting Brake бренда — переосмысливает пространство интерьера в концепции «Stellar Cosmos»: от материалов до архитектуры салона каждая деталь направлена на создание динамичного и одновременно премиального пространства.

Гостям также впервые покажут EXEED EXLANTIX EX8 до его публичной премьеры. Это модель с акцентом на интеллигентный комфорт и простор воплощает в себе идею «мобильного пространства для отдыха» и сочетает ее с выразительным дизайном, вдохновленным космической тематикой. На закрытом показе также состоится премьера нового EXEED EXLANTIX EX6, который отличается инновационным типом кузова и объединяет в себе черты купе и классического внедорожника, отражая смелый подход бренда к поиску новых дизайнерских решений.

После дебюта на Франкфуртском автосалоне в 2017 году EXEED следует миссии переосмысления мобильности будущего с помощью технологий. За это время бренд сформировал линейку моделей с электрическими и гибридными силовыми установками, а также вывел на рынок премиальную линейку EXEED EXLANTIX. Сегодня марка представлена в 29 странах и регионах и насчитывает более 500 000 клиентов по всему миру.

Одновременный дебют обновленного EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT, EXEED EXLANTIX EX8 и EXEED EXLANTIX EX6 отражает переход бренда от успешного участника отдельных рынков к полноценному глобальному игроку в сегменте премиальной мобильности на новых источниках энергии, усиливая его позиционирование как технологичного премиального бренда с выверенной продуктовой стратегией.