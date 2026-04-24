ЕС ввел санкции против Рязанской НПК
Помимо Рязанской НПК, под санкции попали: нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть»; Туапсинский нефтезавод, Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский и Сызранский НПЗ; ряд предприятий «Лукойла» («ЛУКОЙЛ‑Нижневолжскнефть», «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка» и другие); компании «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии», «Газстройпром» и другие компании.
