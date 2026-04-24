Двое подростков пострадали в ДТП с мопедом в Рязанской области

ДТП произошло в 20:05 22 апреля около дома № 50Б на улице Свердлова в Касимове. По предварительным данным, столкнулись мопед «Альфа» под управлением 15-летнего подростка и автомобиля «Лада Ларгус», за рулем которого был 49-летний водитель. За медицинской помощью обращались водитель мопеда и его 14-летний пассажир. Отмечается, что полицейские проводят проверку.

Об этом сообщили в группе «Автоклуб Касимов» в «ВК».

Фото: группа «Автоклуб Касимов» в «ВК».