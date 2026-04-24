Для пяти объектов культурного наследия Рязанской области установили зоны охраны

Для пяти объектов культурного наследия на территории Рязанской области установили зоны охраны. Информация содержится в постановлениях правительства региона. Утверждена объединенная охранная зона ОКН федерального значения «Церковь Преображения» 1794 года и «Никольская церковь» 1771 года. Вторая объединенная зона охраны появится в селе Заборово Александро-Невского округа. В населенном пункте находятся ОКН федерального значения «Могила Скобелева Михаила Дмитриевича (1843-1882)» и два — регионального: «Преображенская церковь» 1763 года и «Усадьба Скобелевых — XIX в. «.

Для пяти объектов культурного наследия на территории Рязанской области установили зоны охраны. Информация содержится в постановлениях правительства региона.

Утверждена объединенная охранная зона ОКН федерального значения «Церковь Преображения» 1794 года и «Никольская церковь» 1771 года. Объекты находятся в селе Погост Касимовского округа.

Вторая объединенная зона охраны появится в селе Заборово Александро-Невского округа. В населенном пункте находятся ОКН федерального значения «Могила Скобелева Михаила Дмитриевича (1843-1882)» и два — регионального: «Преображенская церковь» 1763 года и «Усадьба Скобелевых — XIX в. «.

Кроме того, в пределах охранных зон начнут действовать новые требования к градостроительным регламентам. На территории запрещается строительство объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, размещение взрыво- и пожароопасных устройств, рекламы, вывесок, автостоянок, киосков. Кроме того, недопустимо применять для отделки фасадов зданий материалы, которые нарушают историко-градостроительную или природную среду.

