Жители Сасова пожаловались на горы мусора возле детской площадки

В Сасове горожане обратили внимание на состояние детской площадки «Автодром» возле школы № 6. Автор публикации отметил, что сама площадка хорошая, и в теплую погоду здесь гуляют семьи с детьми. Однако сейчас территория требует уборки. Из урн не вывозят мусор, а покрытие давно не подметали.

Жители предложили поднять вопрос на уровне городской администрации и попросили ответственные службы оперативно привести площадку в порядок.