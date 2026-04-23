БПЛА самолетного типа перехватили в период с 20.00 22 апреля до 7.00 23 апреля. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями. Также беспилотники уничтожили над Крымом, территориями Азовского и Черного морей.

За ночь над Россией силы ПВО сбили 154 беспилотника. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Напомним, в Рязанской области беспилотная опасность действовала с 22:55 22 апреля. В 4:37 23 апреля ее отменили.