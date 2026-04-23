За неделю от укусов клещей пострадал 31 рязанец
По данным оперативного мониторинга, на прошлой неделе, с 13 по 19 апреля, в медицинские организации Рязанской области обратился 31 человек. Среди них — 7 детей.
Напомним, в начале апреля в Рязанской области начали фиксировать первые случаи укусов клещей.