ВСУ атаковали Самарскую область, повреждена высотка, на предприятии есть жертвы

В Новокуйбышевске дроны атаковали промышленные предприятия, есть пострадавшие и погибший. Обломки БПЛА также попали на крышу высотки в Самаре. На улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Также отмечается, что в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену.

При атаке ВСУ на Самарской области погиб человек. Об этом сообщает местный губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, в Новокуйбышевске дроны атаковали промышленные предприятия, есть пострадавшие и погибший.

Обломки БПЛА также попали на крышу высотки в Самаре. На улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Также отмечается, что в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену.