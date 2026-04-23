Волонтёры раздадут рязанцам Георгиевские ленточки
В Рязани с 2 по 8 мая с 17:00 до 19:00 волонтёры раздадут Георгиевские ленточки. Их можно получить на шести площадках: площадь Театральная; площадь Ленина; площадь Победы; сквер 60-летия Победы; бульвар имени М. Д. Скобелева; Гвардейский сквер. В День Победы ленточки раздадут в Соборном парке Рязанского кремля в рамках народных гуляний.
Волонтёры раздадут рязанцам Георгиевские ленточки. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.
В Рязанской области стартовала международная акция «Георгиевская лента». Открытие прошло на территории всех муниципальных образований региона.
В Рязани с 2 по 8 мая с 17:00 до 19:00 волонтёры раздадут Георгиевские ленточки. Их можно получить на шести площадках:
- площадь Театральная;
- площадь Ленина;
- площадь Победы;
- сквер 60-летия Победы;
- бульвар имени М. Д. Скобелева;
- Гвардейский сквер.
В День Победы ленточки раздадут в Соборном парке Рязанского кремля в рамках народных гуляний.