Владельца рязанской птицефабрики привлекли к ответственности

В марте 2026 года специалисты управления Россельхознадзора проверили работу птицефабрики в Александро-Невском округе. Ранее владельцу выдавали предписание. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель полностью не устранил установленные нарушения, что, по данным Россельхознадзора, негативно влияет на биобезопасность хозяйства и несет риски заноса различных заболеваний. На владельца составили протокол по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ. Выписан штраф 40 тысяч рублей. Выдано повторное предписание об устранении нарушений.

Владельца птицефабрики в Александро-Невском округе привлекли к административной ответственности. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

