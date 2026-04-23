Верховный суд РФ разрешил дарить коммерческую недвижимость близким родственникам без налога

Верховный суд РФ решил, что дарение коммерческой недвижимости между близкими родственниками (супруги, родители, дети, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки) не облагается подоходным налогом, независимо от того, используется ли недвижимость в предпринимательской деятельности. Ранее подходы судов и ведомств к таким сделкам были противоречивыми. Дело рассматривалось по иску ИП Елены Хабиевой, которой налоговая доначислила 2,43 млн рублей НДФЛ и 30,4 тыс. рублей штрафа за получение в дар 11 объектов коммерческой недвижимости. Верховный суд указал, что освобождение от НДФЛ зависит только от родственных отношений, а не от использования имущества или статуса участников сделки.

