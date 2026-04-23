В Сасове 24 апреля перекроют железнодорожный переезд

Автомобилистов Сасова предупредили об ограничении движения через переезд. 24 апреля с 13:00 до 17:00 проезд на 379 километре перегона Сотницыно — Сасово закроют. Причиной является проведение работ по исправлению пути.