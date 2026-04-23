В Рязанской области отремонтируют дорогу к музею-заповеднику Худекова

В Кораблинском округе Рязанской области отремонтируют около 12 км дороги, ведущей к музею-заповеднику Сергея Худекова. Речь идет о региональной трассе Яблонево — Ерлино — Чижово, которая обеспечивает подъезд к музейному комплексу. Музей-заповедник расположен в усадьбе, где жил и работал журналист, драматург и издатель «Петербургской газеты» Сергей Худеков. Особую известность месту принес парк-дендрарий, созданный по образцу ботанического сада и отмеченный медалью на Всемирной выставке 1900 года.

В Кораблинском округе Рязанской области отремонтируют около 12 км дороги, ведущей к музею-заповеднику Сергея Худекова. Об этом сообщили в сообществе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Речь идет о региональной трассе Яблонево — Ерлино — Чижово, которая обеспечивает подъезд к музейному комплексу.

Музей-заповедник расположен в усадьбе, где жил и работал журналист, драматург и издатель «Петербургской газеты» Сергей Худеков. Особую известность месту принес парк-дендрарий, созданный по образцу ботанического сада и отмеченный медалью на Всемирной выставке 1900 года.

Сегодня экспозиция музея включает семь залов, посвященных разным этапам жизни Худекова.

Отмечается, что всего в 2026 году в России планируется привести в нормативное состояние около 1,6 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам.