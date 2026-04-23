В Рязанской области начались рейды по тонировке
Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Полицейские проводят сплошные проверки автомобилей. Отмечается, что к ответственности уже привлекли более 50 водителей.
В четверг, 23 апреля, в Рязанской области стартовали рейды по тонировке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
