В Рязанской области начались рейды по тонировке

В четверг, 23 апреля, в Рязанской области стартовали рейды по тонировке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.

Полицейские проводят сплошные проверки автомобилей.

Отмечается, что к ответственности уже привлекли более 50 водителей.