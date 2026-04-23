В Рязани спасли пациента со смертельным заболеванием

48-летний пациент длительное время наблюдался у гастроэнтеролога. У него был синдром раздраженного кишечника. В феврале 2026 года рязанец отметил появление нерегулярного стула и примеси слизи. Колоноскопия показала злокачественное новообразование прямой кишки. В онкодиспансере мужчине провели дополнительное обследование и обнаружили новообразование левой почки. Пациенту удалили опухоли. Операция прошла успешно. На восьмые сутки пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

В онкодиспансере в Рязани провели операцию по одновременному удалению опухолей прямой кишки и левой почки. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе медучреждения.

48-летний пациент длительное время наблюдался у гастроэнтеролога. У него был синдром раздраженного кишечника. В феврале 2026 года рязанец отметил появление нерегулярного стула и примеси слизи.

Колоноскопия показала злокачественное новообразование прямой кишки. В онкодиспансере мужчине провели дополнительное обследование и обнаружили новообразование левой почки.

Пациенту удалили опухоли. Операция прошла успешно. На восьмые сутки пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

Фото в галерее — группа рязанского онкодиспансера в «ВК».