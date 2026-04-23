В Рязани проверили качество капремонта дома на улице Крупской
Депутат Рязанской городской Думы Сергей Фомин принял участие в приемке после капитального ремонта многоквартирного дома № 11 на улице Крупской. Особое внимание участники проверки уделили работам в подвальном помещении, где модернизировали систему теплоснабжения: заменили трубы горячего и холодного водоснабжения, обновили узлы учета и управления.
В комиссию также вошли представители мэрии, Фонда капремонта Рязанской области, подрядной организации и управляющей компании.
По итогам осмотра комиссия отметила, что работы выполнены в срок и соответствуют установленным требованиям.