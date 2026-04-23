В Рязани пропал 36-летний мужчина

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Рязань» попросили помочь с поисками 36-летнего Алексея Николаевича Бочкова. С 17 апреля 2026 года его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. В день исчезновения на нем были синяя спортивная куртка с капюшоном и синие спортивные штаны. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить инфоргу Екатерине по номеру +7 (910) 901-35-82.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Рязань» попросили помочь с поисками 36-летнего Алексея Николаевича Бочкова. С 17 апреля 2026 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 165-170 сантиметров,

нормальное телосложение,

волосы рыжие,

глаза серо-зеленые.

В день исчезновения на нем были синяя спортивная куртка с капюшоном и синие спортивные штаны.