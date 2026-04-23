В Рязани прохожие за полчаса вернули домой потерявшегося дедушку

В Рязани 22 апреля прохожие заметили на улице дезориентированного пожилого мужчину и отвели его в ближайшую «Пятерочку». Уже через несколько минут на место прибыли добровольцы «Лиза Алерт Рязань». Об этом сообщили в организации. Прошло 30 минут и пенсионер был дома: специалист «Островка безопасности» связалась с дочерью найденного, а добровольцы доставили его к родным.

В отряде напомнили, что делать, если пожилой родственник имеет проблемы с памятью:

нашить на одежду бирки с ФИО и контактами,

подключить геолокацию на телефоне,

купить GPS-браслет.

При пропаже — сразу звонить в полицию и на горячую линию «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 .

Если человек не помнит дату, свое имя или цель поездки, достаточно проводить его до ближайшего «Островка безопасности» — такие точки есть в «Пятерочке», «Перекрестке», отделениях Сбербанка и на АЗС «Лукойл». Сотрудники знают, как действовать, и вызовут экстренные службы.