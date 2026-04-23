В Рязани начнут убираться с помощью робота
На поставку одного робота Yarbo или его эквивалента выделили 1,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, робот должен быть на гусеничном ходу с улучшенным сцеплением, обладать бинокулярными камерами и ультразвуковыми датчиками. Необходимо, чтобы робот имел модуль для очистки снега — двухступенчатый снегоуборщик. Время работы на заряде в данном режиме — 1,5-2 часа. Самая низкая температура зимой, при которой сможет работать устройство, составляет -25°С.
Кроме того, робот должен иметь модули для покоса травы и воздуходувки.
Поставку необходимо осуществить до 29 мая 2026 года.
Заказчиком выступило управление по делам территории города.
