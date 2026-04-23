В Рязани два дня подряд будут закрывать проезд по мосту на Северной окружной

Движение по мосту через реку Трубеж будет закрыто: с 23:00 4 мая до 05:00 5 мая, с 23:00 5 мая до 05:00 6 мая. Ограничения связаны с техническим обслуживанием пролетного строения моста.

Об этом сообщает пресс-служба региональной минтранса.

Движение по мосту через реку Трубеж будет закрыто:

с 23:00 4 мая до 05:00 5 мая,

с 23:00 5 мая до 05:00 6 мая.

Ограничения связаны с техническим обслуживанием пролетного строения моста.