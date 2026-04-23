В России ожидаются массовые увольнения

По данным на 1 апреля, число работников, которых ожидает сокращение, составило 105 147 человек. Тогда как в июне прошлого года такой статус имели 73 572 работника. В публикации указано, что больше всего сокращений намечается в Москве и Подмосковье, Омской и Иркутской областях, в Красноярском крае. Как выяснила газета, чаще всего под угрозой увольнения оказывались работники в сферах управления финансами и налогообложения, а также чиновники. Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов подтвердил увеличение сокращений, однако подчеркнул, что они пока что носят точечный характер.

С июня 2025 года в России на 43% увеличилось число рекомендованных к увольнению сотрудников. Об этом сообщили 23 апреля «Ведомости» со ссылкой на Роструд.

По данным на 1 апреля, число работников, которых ожидает сокращение, составило 105 147 человек. Тогда как в июне прошлого года такой статус имели 73 572 сотрудника.

В публикации указано, что больше всего сокращений намечается в Москве и Подмосковье, Омской и Иркутской областях, в Красноярском крае.

Как выяснила газета, чаще всего под угрозой увольнения оказывались работники в сферах управления финансами и налогообложения, а также чиновники.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов подтвердил увеличение сокращений, однако подчеркнул, что они пока что носят точечный характер.