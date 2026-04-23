В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 23 апреля

За сутки российские войска поразили за сутки объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Украинцы за сутки потеряли порядка 1,3 тыс. военных на всех направлениях. Помимо этого, российские средства ПВО сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и 418 беспилотников самолетного типа ВСУ.

