В Михайлове задержаны курьеры, перевозившие в блинах для штанги 5 кг наркотиков

По предварительной информации полицейских, приятели из Ростовской области забрали партию наркотиков в Московской области. По заданию кураторов они собирались перевезти «синтетику» в южные регионы. По пути мужчины остановились отдохнуть в Михайлове. Рязанские полицейские приехали в город для оказания помощи в поимке злоумышленников. На улице остановили подозрительного 48-летнего мужчину. Оперативники заметили у него признаки наркотического опьянения.

В Михайлове задержаны курьеры, перевозившие в блинах для штанги 5 кг наркотиков. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

При досмотре в одежде нашли сверток с порошкообразным веществом. Полицейские выяснили, что мужчина с 47-летним приятелем недавно приехал в Михайлов на автомобиле.

Второго злоумышленника нашли в гостинице. В багажнике машины, на которой приехали мужчины, оперативники УНК обнаружили пять пластмассовых форм, которые после заполнения жидкостью используют как утяжелители для штанг для занятия фитнесом или тяжелой атлетикой. В них нашли порошкообразное вещество.

Экспертиза установила, что в свертке из одежды и пяти формах для спортинвентаря содержались синтетические наркотики. Всего изъяли более 2,5 граммов в свертке и около пяти килограммов в блинах для штанги.

Злоумышленников взяли под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы.