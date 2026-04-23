В Ленобласти супруги снимали и продавали детское порно с дочерью

В Ленобласти задержали семейную пару за изготовление детского порно с участием дочери. Об этом сообщил «112».

По данным Telegram-канала, 45-летняя пара снимала детское порно с участием девочки с 2020 года. Тогда ребенку было девять лет. Супруги продавали фото школьницы по 200 рублей за штуку через чат в мессенджере зарубежным ресурсам. Доход в месяц составлял до 80 тысяч рублей.

Отмечается, что в квартире провели обыски — оперативники изъяли цифровую технику и другие улики. Подозреваемых арестовали.

По данным «112», фигурантами стали мать и отчим девочки. Школьница сейчас находится у биологического отца.