В Калининграде восьмиклассница выпала из окна школы и скончалась в больнице

В Калининграде врачи не спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую из окна гимназии во время уроков. Об этом пишет 22 апреля ТАСС со ссылкой на местный минобр.

Отмечается, что во время занятий девочка отпросилась в туалет и по неизвестной причине упала из окна 4 этажа.

«К сожалению, ученицу не удалось спасти, медики сделали все возможное, но девочка была в крайне тяжелом состоянии», — заявили в министерстве.