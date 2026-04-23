В Госдуме предложили закрепить использование электронных учебников в школах

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили нормативно закрепить использование электронных учебников в школах. Обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.

Инициатива предполагает разрешить применение устройств для чтения электронных учебников в образовательных организациях. При этом подчеркивается, что такие устройства не должны использоваться как средства связи или для развлечений.

Авторы отмечают, что сейчас законодательство допускает использование электронных ресурсов в обучении, однако одновременно запрещает использование мобильных телефонов на уроках. Это, по их мнению, создает правовую неопределенность в вопросе применения отдельных устройств для учебы.

Депутаты считают, что закрепление норм позволит унифицировать подходы в школах, расширить использование цифровых учебных материалов и сделать образовательный процесс более удобным как для учеников, так и для педагогов.