В Горроще на проезжей части провалился асфальт
В Горроще на проезжей части провалился асфальт. Об этом сообщили 23 апреля в соцсетях.
Провал заметили на улице Дзержинского, напротив дома № 19, в сторону площади Победы. На опубликованных кадрах видно, что яму обозначили воткнутой палкой.
По словам рязанцев, автобусы и троллейбусы вынуждены объезжать препятствие.