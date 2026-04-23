В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и шестилетний ребенок

ДТП произошло 22 апреля, примерно в 17:35, на 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной информации полицейских, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта», столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был 18-летний касимовец. Водитель «Лады», а также ее пассажиры в возрасте 43 и 6 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее очевидцы публиковали кадры с места аварии.