Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
На 65-м году жизни скончался ведущий Первого канала Алексей Пиманов. О смерти журналиста сообщила пресс-служба телеканала. Причиной стала остановка сердца. Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Пиманова. Программа «Человек и закон» выходит в эфир с 1970 года. Алексей Пиманов стал ее ведущим в 1997 году и оставался лицом передачи почти три десятилетия.
Программа «Человек и закон» выходит в эфир с 1970 года. Алексей Пиманов стал ее ведущим в 1997 году и оставался лицом передачи почти три десятилетия. С 2013 года он руководил медиахолдингом «Красная звезда», который объединяет одноименные газету, телеканал и радио. Также Пиманов состоял в ассоциации кино- и телепродюсеров и возглавлял проект «Российское кино». За свою карьеру он снял и срежиссировал более ста документальных фильмов.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.