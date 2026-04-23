Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

На 65-м году жизни скончался ведущий Первого канала Алексей Пиманов. О смерти журналиста сообщила пресс-служба телеканала. Причиной стала остановка сердца. Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Пиманова. Программа «Человек и закон» выходит в эфир с 1970 года. Алексей Пиманов стал ее ведущим в 1997 году и оставался лицом передачи почти три десятилетия.