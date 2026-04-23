У рязанца отобрали заброшенный сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В августе 2024 года специалисты управления проверили сельхозучасток около села Алеканово Рязанского округа. Территория площадью 1700 кв. м заросла кустарниками и сорняками.
Собственника оштрафовали по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ. Нарушения в срок он не устранил.
В мае 2025 года рязанцу выписали еще один штраф в размере 10 тысяч рублей за неисполнение предписания.
Так, сотрудники Россельхознадзора пришли к выводу, что территорию не использовали по назначению более трех лет. Материалы направили в министерство имущественных и земельных отношений региона, которое обратилось в рязоблсуд.
В марте 2026 года приняли решение изъять участок. Его продадут на публичных торгах.