У рязанца отобрали заброшенный сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В августе 2024 года специалисты управления проверили сельхозучасток около села Алеканово Рязанского округа. Территория площадью 1700 кв. м заросла кустарниками и сорняками.

Собственника оштрафовали по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ. Нарушения в срок он не устранил.

В мае 2025 года рязанцу выписали еще один штраф в размере 10 тысяч рублей за неисполнение предписания.

Так, сотрудники Россельхознадзора пришли к выводу, что территорию не использовали по назначению более трех лет. Материалы направили в министерство имущественных и земельных отношений региона, которое обратилось в рязоблсуд.

В марте 2026 года приняли решение изъять участок. Его продадут на публичных торгах.