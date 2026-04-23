Суд вновь оштрафовал рязанских ИП за использование героев «Союзмультфильма»

Суд оштрафовал рязанских индивидуальных предпринимателей за использование героев «Союзмультфильма». Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда.
Исковые заявления подали АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Компании требовали взыскать компенсацию за нарушение прав на персонажей и товарные знаки.
Предпринимателя Алексея Гусева оштрафовали на 40 тысяч рублей за изображение персонажей «Заяц» и «Волк». Стоимость товара составляет 3 рубля 65 копеек. По открытым данным, основной вид деятельности ИП — торговля продуктами, напитками и табачной продукцией.
Татьяна Данилина должна выплатить 40 тысяч рублей за нарушение прав на «Волка». ИП занимается продажей продуктов и табачных изделий в неспециализированных магазинах.
Также оштрафована предпринимательница Елена Дорожкина. Суд решил взыскать с рязанки 200 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав на 28 героев мультфильмов. Спорный товар обошелся в 700 рублей. Основной вид деятельности ИП — розничная торговля игрушками.
Ранее «Союзмультфильм» требовал взыскать в предпринимателей Рязани 800 тысяч рублей в качестве компенсации.
