РязГМУ подал в суд на студентку и требует с неё компенсацию за обучение

Суд рассматривает иск медвуза к студентке Штоляковой В. А., которая в 2021 году заключила договор о целевом обучении по специальности «Лечебное дело». Согласно документам, после учебы за счет федерального бюджета она должна была три года отработать в больнице Новомосковска. Однако в 2024 году её отчисли по собственному желанию. Теперь РязГМУ просит взыскать с девушки штраф за неисполнение обязательства в размере 519 тысяч и 15 тысяч за расходы по оплате госпошлины.