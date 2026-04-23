Рязанскому ветерану труда Нине Окороковой исполнилось 95 лет

Труженица тыла Нина Николаевна Окорокова отметила 95-летний юбилей. Поздравить ее приехали депутат городской Думы и сотрудник управления общественных отношений администрации Рязани. Имениннице вручили подарок и письмо от президента Владимира Путина, а также пожелали крепкого здоровья и заботы близких. Об этом сообщили в мэрии.

Нина Николаевна родилась в 1931 году в поселке Агро-Пустынь. Там прошли ее детство и юность. После окончания Рязанского педагогического университета она долгие годы работала учителем английского языка в школе номер 41.

Нина Николаевна носит звание ветерана труда и имеет множество наград.