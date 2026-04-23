Рязанский театр кукол номинировали на «Золотую маску»

21 апреля Рязанский театр кукол сыграл спектакль «Конёк‑Горбунок» в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя — в рамках Национальной театральной Премии «Золотая маска». Отмечается, что рязанский театр кукол номинирован на «Золотую маску» в третий раз. Впервые в конкурсе театр показал не вечерний, а семейный спектакль. «Конек-Горбунок» участвует в 32‑м по счёту конкурсе. В этот раз фестиваль проходит в обновленном формате. Согласно новому положению, в случае победы лауреатами становятся все, кто работал над созданием спектакля. Индивидуальных номинаций больше нет.

Фото: Рязанский театр кукол.