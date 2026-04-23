Рязанская область заняла 4-е место в ЦФО по наращиванию производства. Об этом сообщает пресс-служба Рязанстьата.

Рязанская область заняла 4-е место в Центральном федеральном округе и 17-е место в Российской Федерации по наращиванию объемов промышленного производства в I квартале 2026 года по сравнению с годом ранее, с показателем 105,7%.

В регионе на 6,1% выросли объемы обрабатывающих производств. На 38,6% увеличилось производство бумаги и бумажных изделий, на 28,5% - резиновых и пластмассовых изделий, на 21,8% - мебели, на 13,4% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 12,7% - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 7,8% - пищевых продуктов. На 45,4% снизилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 34,7% - прочих готовых изделий, на 32,6% - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 29,6% - металлургическое производство, на 29% - ремонт и монтаж машин и оборудования.