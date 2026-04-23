По данным следствия, в июле 2025 года фигурантка в корыстных целях предоставила знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для осуществления неправомерных операций с деньгами, поступающими на ее счет. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 3 статьи 187 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств и установление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Расследование продолжается.
Рязанка предоставила банковский счет для незаконных операций, ей грозит срок. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.
