Рязанец погиб на железной дороге, его пожилым родителям выплатят 200 тысяч

Родители мужчины обратились в надзорное ведомство с заявлением о защите их прав и возмещении морального вреда, причиненного в результате гибели сына. Прокурор подал в суд иск. С РЖД и страховой компании взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Рязанец погиб на железной дороге, его пожилым родителям выплатят 200 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Родители мужчины обратились в надзорное ведомство с заявлением о защите их прав и возмещении морального вреда, причиненного в результате гибели сына.

Прокурор подал в суд иск. С РЖД и страховой компании взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.