Рязанцы заметили аварийное дерево, которое держится с помощью труб теплосетей
Жители Рязани попросили решить проблему с аварийным деревом на улице Островского около дома № 22. Комментарий опубликован под постами губернатора Павла Малкова. «Дерево может упасть в любой момент. Держится только за счет воздушных труб теплосетей. Имеет сильный наклон, корневая система на поверхности», — отмечено в сообщении. Рязанцы попросили спилить дерево, чтобы избежать трагедии. В мэрии пообещали уточнить информацию и ответить в течение четырех дней. Ранее в Рязани при падении аварийного дерева пострадала девочка, которая шла в школу.
