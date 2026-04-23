Рязанцам пообещали снег и заморозки 24 апреля
В области будет облачно. Ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега. Ночью прогнозируют гололедицу. Ветер будет северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит −2…+3°С, днем — +1…+6°С.
Прогноз погоды размещен на сайте регионального ЦГМС.
