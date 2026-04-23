Reuters: послы ЕС одобрили 20-й по счету пакет санкций против России

Помимо санкций против РФ, послы ЕС одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Это стало возможным после того, как Венгрия и Словакия сняли свое вето. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент — запрет на транспортировку российской нефти. Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы.

Послы ЕС одобрили 20-й по счету пакет санкций против России.

Помимо санкций против РФ, послы ЕС одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Это стало возможным после того, как Венгрия и Словакия сняли свое вето.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент — запрет на транспортировку российской нефти.

Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы.