Работники ГРПЗ соревновались в меткости на заводском первенстве по стрельбе

Корпоративный турнир по пулевой стрельбе среди сотрудников предприятия состоялся на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех).

В рязанском тире «Фаворит» 38 заводчан — мужчины и женщины, состязались в меткости. Участники стреляли из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. Им давалось право на три пробных выстрела и пять зачетных.

Победителем среди женщин стала Оксана Шмелева, второе место у Дарьи Косицыной, третье — у Натальи Останковой.

В личном зачете среди мужчин места распределились следующим образом. На первой ступени пьедестала почета Павел Кашаев, второе и третье места у Александра Копылова и Виктора Сорокина соответственно.

«Я впервые приняла участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, хотелось проверить свою меткость. Было много достойных соперников, поэтому особенно приятно, что для первого раза мне удалось показать такой хороший результат. Обязательно буду участвовать в подобных мероприятиях и дальше. Большое спасибо организаторам!» — поделилась своими впечатлениями Оксана Шмелева.

Победители и призеры первенства среди мужчин и женщин получили грамоты и денежные премии. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации ГРПЗ.