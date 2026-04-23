Путин высказался о блокировках интернета в России

Президент впервые прокомментировал массовые жалобы на блокировки, отключения связи и постоянные сбои. По его словам, сбои бывают связаны с предотвращением терактов, и «для государства в этом вопросе в приоритете остается безопасность людей». Путин отметил, что властям нужно информировать людей об ограничениях интернета. «Хотя и понимаю, что, когда идёт оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке», — подчеркнул он. По словам Путина, в таком случае нужно информирование «хотя бы по результатам работы».

Его цитирует РИА Новости.

