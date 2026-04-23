Прокуратура потребовала закрыть доступ к заброшенной бане в Кадоме

Прокуратура Кадомского района выявила нарушения при содержании аварийного здания бывшей общественной бани. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Установлено, что после прекращения эксплуатации объекта администрация округа не приняла меры по ограничению доступа. В здании отсутствуют двери и окна, территория не огорожена, из-за чего внутрь могут беспрепятственно попасть люди, в том числе несовершеннолетние.

В надзорном ведомстве отметили, что такая ситуация создает угрозу жизни и здоровью граждан.

По результатам проверки главе Кадомского муниципального округа внесено представление с требованием устранить нарушения.