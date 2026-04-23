Прокуратура помогла рязанцу вернуть деньги, похищенные мошенниками

Прокуратура Сапожковского района Рязанской области добилась в суде защиты прав местного жителя, пострадавшего от телефонных мошенников. Проверка была проведена по обращению многодетного отца. Установлено, что в декабре 2024 года ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками фондовой биржи, и убедили перевести более 1,8 млн рублей на подконтрольные им счета. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установлен житель Ставропольского края, выполнявший роль «дроппера».

Суд удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.