В полиции отреагировали на видео с нападением на пенсионера в Рязани

Напомним, инцидент произошел 21 апреля на пересечении улиц в Железнодорожном районе города. Водитель кроссовера проехал переход на красный сигнал светофора, а после остановился и напал на переходившего дорогу пенсионера. Отмечается, что пенсионер написал заявление в полицию. «В настоящее время проводится проверка, по результатам которой нарушитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — рассказали в полиции.

