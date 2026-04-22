В полиции отреагировали на видео с нападением на пенсионера в Рязани
Напомним, инцидент произошел 21 апреля на пересечении улиц в Железнодорожном районе города. Водитель кроссовера проехал переход на красный сигнал светофора, а после остановился и напал на переходившего дорогу пенсионера. Отмечается, что пенсионер написал заявление в полицию. «В настоящее время проводится проверка, по результатам которой нарушитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — рассказали в полиции.
