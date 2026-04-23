Почти 390 тысяч жителей Рязанской области прошли диспансеризацию с начала года

К 20 апреля 2026 года профилактические осмотры и диспансеризацию в Рязанской области прошли 275 143 взрослых. Репродуктивную диспансеризацию за этот период прошли 46 587 человек. Еще 8 908 студентов проверили здоровье в рамках профилактических мероприятий. Детей осмотрели 109 589. У взрослого населения врачи впервые выявили 4 453 заболевания.

У взрослого населения врачи впервые выявили 4 453 заболевания. Среди них:

болезни системы кровообращения — 1 408 случаев;

сахарный диабет — 389 случаев;

злокачественные новообразования — 145 случаев;

болезни органов пищеварения — 108 случаев;

болезни органов дыхания — 94 случая;

прочие патологии — 2 309 случаев.

Отдельную тревогу у медиков вызывает высокая смертность мужчин от болезней сердца и сосудов. С 1 января по 5 марта 2026 года по этой причине скончался 151 мужчина в возрасте от 41 до 60 лет. Из них 80 человек умерли на дому, даже не попав в больницу.